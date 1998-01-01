السماح لاهالي غزة بتملك مركبات "الديزل" في الأردن حيز التنفيذ

غزة / سما /

كشفت الجريدة الرسمية الاردنية في عددها الصادر، اليوم الاحد، عن صدور نظاما معدلا لنظام تسجيل وترخيص المركبات لحملة الجوازات المؤقتة من اهالي قطاع غزة.

ويسمح النظام الجديد لغير الأردنيين من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة بتسجيل وترخيص مركبة نقل مشترك.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الأردني قرر السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات "الديزل" بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008م لتضمينه بندا ينصّ إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات "الديزل" التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن "5.5" نص لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.