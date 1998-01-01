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معاريف: عميد احتياط يصف الجيش الإسرائيلي بـ "المحتل الفاسد"

الأحد 17 فبراير 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: عميد احتياط يصف الجيش الإسرائيلي بـ "المحتل الفاسد"



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل اعلام عبرية، أن العميد احتياط أفي بنياهو المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دافع في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" عن الصحفية "أوشرت كوتلر" في أعقاب عاصفة الانتقادات التي أثارتها تصريحاتها التي وصفت فيها  الجيش بالمحتل ووصف جنوده بالحيوانات البشرية.

وبحسب موقع "معاريف" العبري، أوضح "بنياهو" بأن القضية ليست قضية يسار أو يمين، واصفاً السيطرة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية بالاحتلال الفاسد.

وأضاف:  أن الحديث يدور عن حقيقة لم ينكرها أحد، وأن الجيش يعمل ضمن خطة في غرس ثقافة لدى جنوده بعدم شرعية الاحتلال.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الاحتلال

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