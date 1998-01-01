يديعوت: كوخافي يجرى تغييرات لقيادة الجيش الاسرائيلي تعرف عليها..

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، عن تغييرات اجراها رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجديد كوخافي لقيادة الجيش الاسرائيلي.

وقال يوسي يهوشع المراسل العسكري لصحيفة يديعوت احرنوت العبرية، إن قائد اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال "أفيف كوخافي" قرر تعيين "يوئيل ستريك" قائدا للقوات البرية، و"أمير برعام" قائدا للمنطقة الشمالية.

وأضاف: سيتم ترقية "ايتاي فيروب" إلى رتبة لواء عام وسيتم تعيينه في منصب قائد الكليات، موضحا أن "أهارون هليفا" رئيس العمليات للجيش سيبقى ، كما سيبقى "تامير يديعي" قائدا لقيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل.