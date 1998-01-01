  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت: كوخافي يجرى تغييرات لقيادة الجيش الاسرائيلي تعرف عليها..

الأحد 17 فبراير 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: كوخافي يجرى تغييرات لقيادة الجيش الاسرائيلي تعرف عليها..



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، عن تغييرات اجراها رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجديد كوخافي لقيادة الجيش الاسرائيلي.

وقال يوسي يهوشع المراسل العسكري لصحيفة يديعوت احرنوت العبرية، إن قائد اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال "أفيف كوخافي" قرر تعيين "يوئيل ستريك" قائدا للقوات البرية، و"أمير برعام" قائدا للمنطقة الشمالية.

 وأضاف: سيتم ترقية "ايتاي فيروب" إلى رتبة لواء عام وسيتم تعيينه في منصب قائد الكليات، موضحا أن "أهارون هليفا" رئيس العمليات للجيش سيبقى ، كما سيبقى "تامير يديعي" قائدا لقيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل.

#كوخافي #الجيش الإسرائيلي #قيادة الجيش

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

شاكيد : مستعدون لمنح الجنسية الاسرائيلية لنصف مليون فلسطيني بالضفة

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

الحكومة الاسرائيلية تصادق اليوم على خصم رواتب الاسرى والشهداء من مقاصة السلطة

الأخبار الرئيسية

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

معبر كرم ابو سالم

ادارة المعابر : الاجهزة الامنية تطرد موظفي هيئة معبر أبو سالم وداخلية غزة تعلق

فيديو: كتائب الأقصى لواء العامودي تضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

الهندي - ارشيف

الجهاد الإسلامي تدعو إلى تطوير "منظمة التحرير" وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد