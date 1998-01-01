  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

الأحد 17 فبراير 2019 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم



غزة / سما /

عقبت شمريت مئير المختصة في الشؤون العسكرية بصحيفة "يديعوت احرنوت العبرية" ، مساء اليوم الاحد، على تولى حركة حماس ادارة معبر كرم ابو سالم بعد رحيل موظفي السلطة منه.

وقالت "شمريت مئير" ، إن "حماس اشتبهت في أن إسرائيل قامت بزرع أجهزة تنصت في أحذية مرت عبر معبر كرم أبو سالم، فقامت بالتدخل في أمور المعبر على الفور والذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن " ابو مازن علم بذلك وأمر موظفي السلطة بالانسحاب من كرم أبو سالم، ثم تولت حماس المعبر" وفق قولها.

وأضافت المختصة في الشؤون العسكرية بالصحيفة العبرية، " لكن إسرائيل لا تتعامل مع حركة حماس، لذلك من الصعب أن نرى كيف ستمر البضائع إلى غزة بعد الآن".

#البضائع #معبر كرم ابو سالم #حماس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

شاكيد : مستعدون لمنح الجنسية الاسرائيلية لنصف مليون فلسطيني بالضفة

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

الحكومة الاسرائيلية تصادق اليوم على خصم رواتب الاسرى والشهداء من مقاصة السلطة

الأخبار الرئيسية

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

معبر كرم ابو سالم

ادارة المعابر : الاجهزة الامنية تطرد موظفي هيئة معبر أبو سالم وداخلية غزة تعلق

فيديو: كتائب الأقصى لواء العامودي تضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

الهندي - ارشيف

الجهاد الإسلامي تدعو إلى تطوير "منظمة التحرير" وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد