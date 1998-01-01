الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

غزة / سما /

عقبت شمريت مئير المختصة في الشؤون العسكرية بصحيفة "يديعوت احرنوت العبرية" ، مساء اليوم الاحد، على تولى حركة حماس ادارة معبر كرم ابو سالم بعد رحيل موظفي السلطة منه.

وقالت "شمريت مئير" ، إن "حماس اشتبهت في أن إسرائيل قامت بزرع أجهزة تنصت في أحذية مرت عبر معبر كرم أبو سالم، فقامت بالتدخل في أمور المعبر على الفور والذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن " ابو مازن علم بذلك وأمر موظفي السلطة بالانسحاب من كرم أبو سالم، ثم تولت حماس المعبر" وفق قولها.

وأضافت المختصة في الشؤون العسكرية بالصحيفة العبرية، " لكن إسرائيل لا تتعامل مع حركة حماس، لذلك من الصعب أن نرى كيف ستمر البضائع إلى غزة بعد الآن".