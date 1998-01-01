  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحث إنشاء بنوك تعاونية في فلسطين

الأحد 17 فبراير 2019 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحث إنشاء بنوك تعاونية في فلسطين



رام الله / سما /

أجرى عزام الشوا محافظ سلطة النقد، اليوم الأحد، مباحثات مع وفد من اتحاد البنوك التعاونية الإيطالية، حول آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك متخصصة تعاونية تهدف لمحاربة الفقر ودعم المشاريع المستدامة، وتعمل على تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية. 

و جرى اللقاء بحضور رئيس الاتحاد هاينر نيكولوسي، ونائبه جورجيو ميريغو، بحضور نائب المحافظ رياض أبو شحادة، وعدد من مدراء الدوائر في سلطة النقد.

و تناول اللقاء مناقشة محاور عدة تتعلق بتحديد مدى احتياج الاقتصاد الفلسطيني لهذا النوع من البنوك التعاونية المتخصصة، وآليات توفير البيئة القانونية اللازمة لإنشاء هذه البنوك بما يتوافق مع قوانين وتعليمات سلطة النقد، وأثرها على تعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، وتطوير الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها تتقاطع مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأكد الشوا أن سلطة النقد وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس على استعداد لتقديم كل الدعم والتعاون لإنشاء البنوك التعاونية، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من إدراك أهمية مثل هذا النوع من البنوك، موضحاً أن سلطة النقد عملت مؤخراً على تعديل قانون المصارف لدعم إنشاء البنوك التعاونية، ويتم حالياً مراجعة الدراسة التي أعدها الاتحاد حول هذا الموضوع من ناحية فنية.

وأشار إلى أن التعاونيات في فلسطين يتم تنظيمها من قبل هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل الفلسطينية، وسلطة النقد على استعداد دائم لدعم إنجاح فكرة التعاونيات سواء كانت جمعية تعاونية للإقراض أو بنك متخصص يتم ترخيصه وتنظيمه من سلطة النقد.

وتقدم الشوا بالشكر للحكومة الإيطالية ولاتحاد البنوك التعاونية الإيطالية على دعمهما المستمر لدولة فلسطين في كافة المجالات، سيما دعم القطاع المصرفي.

بدوره، أشاد الوفد الإيطالي، بالتطور اللافت لسلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يساعد على نقل التجربة الإيطالية في إنشاء بنوك تعاونية فلسطينية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية.

#بنوك #سلطة النقد #رام الله #عزام الشوا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم

الأحمد: بقرار من الرئيس عباس لن نجلس بعد اليوم مع الجهاد الإسلامي والحركة ترد

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

شاكيد : مستعدون لمنح الجنسية الاسرائيلية لنصف مليون فلسطيني بالضفة

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

الأخبار الرئيسية

معبر كرم ابو سالم

ادارة المعابر : الاجهزة الامنية تطرد موظفي هيئة معبر أبو سالم وداخلية غزة تعلق

فيديو: كتائب الأقصى لواء العامودي تضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

الهندي - ارشيف

الجهاد الإسلامي تدعو إلى تطوير "منظمة التحرير" وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد

860x484 (2)

تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم