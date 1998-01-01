حماس: فتح تصر على التفرد والانعزال عن الكل الوطني

غزة / سما/

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاحد، عن رفضها قرار حركة "فتح"، بعدم حضور أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، إن "إعلان فتح رفضها الجلوس مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني".

وتابع: "حركة الجهاد الإسلامي مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة".

وكان عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال إن حركته لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف الأحمد في كلمة خلال مؤتمر لحركة "فتح" في جنين بالضفة الغربية المحتلة، السبت: "لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي".

وأوضح أن القرار اتخذه الرئيس محمود عباس، عقب عودة وفد حركة "فتح" من لقاء الفصائل الفلسطينية، الذي جرى قبل أيام في العاصمة الروسية موسكو.