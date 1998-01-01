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تأجيل النظر في الالتماس الخاص بتسليم جثمان الشهيدة مبارك

الأحد 17 فبراير 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل النظر في الالتماس الخاص بتسليم جثمان الشهيدة مبارك



القدس المحتلة / سما /

اوضح محمد عليان المحامي المقدسي، اليوم الاحد، أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي طلبت مهلة أسبوع للرد على الالتماس الخاص بالإفراج عن جثمان الشهيدة سماح مبارك.

وكان من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا في القدس بعد عصر غد الاثنين جلسة للنظر في التماس قدمه المحامي عليان وهو والد الشهيد بهاء عليان للمطالبة بجثمان الشهيدة مبارك، ولم يحدد موعد آخر للنظر في الالتماس بالمحكمة المذكورة.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أعدمت بدم بارد الطالبة الفلسطينية سماح مبارك عند حاجز الزعيّم شرقي القدس المحتلة نهاية الشهر المنصرم.

#الشهيدة مبارك #شرطة الاحتلال #القدس

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