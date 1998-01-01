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الداخلية بغزة تعقب على مغادرة موظفي السلطة لمعبر كرم ابو سالم

الأحد 17 فبراير 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تعقب على مغادرة موظفي السلطة لمعبر كرم ابو سالم



غزة / سما /

عقبت وزارة الداخلية  والامن الوطني في غزة ، مساء اليوم الاحد، على مغادرة موظفي المعابر في السلطة الفلسطينية لمعبر كرم أبو سالم.

وقال اياد البرزم المتحدث باسم الداخلية، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية على معبر كرم أبو سالم هو إجراءات تتطلبها الضرورة الأمنية، خاصة بعد الأحداث التي وقعت مؤخراً في قطاع غزة.

وأضاف: قد رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك الإجراءات منذ عدة أيام، واليوم تفاجأنا بمغادرة الموظفين للمعبر.

وتابع: حفاظاً على المقدرات العامة في المعبر وحرصاً على مصالح شعبنا؛ تقوم الأجهزة والجهات المختصة بتوفير الحماية للمعبر الذي لا زال يعمل كالمعتاد.

#الداخلية بغزة #وزارة الداخلية #البرزم #معبر كرم ابو سالم #موظفي السلطة

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