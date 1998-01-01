حماس تستنكر مشاركة مسؤولين عرب بوارسو وتؤكد استقرار المنطقة لا يتأتى إلا بالتخلص من الاحتلال

غزة / سما /

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاحد، مشاركة مسؤولين عرب في "مؤتمر وارسو" إلى جانب قادة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن استقرار المنطقة وتحقيق السلام لا يتأتى إلا بالتخلص من الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعربت حماس في بيانها، عن رفضها لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم.

ودعت حماس إلى إبقاء بوصلة العداء تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، ورفضت حرفها نحو أطراف أخرى، مؤكدة أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وأن حق العودة حق ثابت لا يمتلك كائن من كان شطبه أو التنازل عنه.

وطالبت الدول والبرلمانات بمقاطعة الاحتلال وعزله ومحاصرته شعبيًا ورسميًا ونزع الشرعية عنه، وتجريم كل محاولات التطبيع معه.

ودعت حركة حماس الشعوب العربية والإسلامية إلى تبني استراتيجية دعم المقاومة بكل الوسائل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المقاومة بأشكالها كافة كفيلة بإحباط المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها صفقة القرن.