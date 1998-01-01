الوية الناصر: غزة باتت محرمةً على كل من يفكر بالاعتداء عليها وزمن عدوان الاحتلال ولّى

غزة / سما /

أكدت قالت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة ، اليوم الاحد، "إنها ستبقى دائماً بالمرصاد للعدو الصهيوني في مختلف الميادين".

وشددت الالوية في بيانها، على أن دماء شهداء وجرحى أبناء شعبنا زادت من فاتورة الحساب والتي حتماً سيدفع ثمنها العدو في الوقت الذي تحدده القيادة العسكرية".

وأوضح الناطق باسم الالوية أبو عطايا ، بمناسبة مرور عام على تنفيذ عملية كمين العلم، أن زمن عدوان العدو على أبناء شعبنا ولّى بلا رجعة، مبيّناً أن المقاومة وفي مقدمتها ألوية الناصر صلاح الدين تمتلك الكثير بما يتناسب مع منطق العدو الصهيوني المجرم.

وأضاف: أن عملية كمين العلم البطولية التي نفذها مجاهدو الألوية باتت تشكل مرحلة جديدة في المواجهة العسكرية والأمنية والتي رسختها ألوية الناصر صلاح الدين في مواجهة العدو.

وتابع: إن عملية كمين العلم المباركة جاءت رداً طبيعياً على تغول العدو في دماء أبناء شعبنا، مؤكداً "أن أرض غزة باتت محرمةً على كل من يفكر بالاعتداء عليها".

وكشف الناطق باسم الالوية عن أن جيش العدو يخفي الكثير مما حصل له ولنخبته بعد كمين العلم مستدركا بالقول "إن كان العدو يمتلك الجرأة فليحدث شعبه بما حصل لنخبة جيشه بعد عملية كمين العلم".