  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوية الناصر: غزة باتت محرمةً على كل من يفكر بالاعتداء عليها وزمن عدوان الاحتلال ولّى

الأحد 17 فبراير 2019 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوية الناصر: غزة باتت محرمةً على كل من يفكر بالاعتداء عليها وزمن عدوان الاحتلال ولّى



غزة / سما /

أكدت قالت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة ، اليوم الاحد، "إنها ستبقى دائماً بالمرصاد للعدو الصهيوني في مختلف الميادين".

 وشددت الالوية في بيانها،  على أن دماء شهداء وجرحى أبناء شعبنا زادت من فاتورة الحساب والتي حتماً سيدفع ثمنها العدو في الوقت الذي تحدده القيادة العسكرية".

وأوضح الناطق باسم الالوية أبو عطايا ، بمناسبة مرور عام على تنفيذ عملية كمين العلم،  أن زمن عدوان العدو على أبناء شعبنا ولّى بلا رجعة، مبيّناً أن المقاومة وفي مقدمتها ألوية الناصر صلاح الدين تمتلك الكثير بما يتناسب مع منطق العدو الصهيوني المجرم.

وأضاف: أن عملية كمين العلم البطولية التي نفذها مجاهدو الألوية باتت تشكل مرحلة جديدة في المواجهة العسكرية والأمنية والتي رسختها ألوية الناصر صلاح الدين في مواجهة العدو.

وتابع: إن عملية كمين العلم المباركة جاءت رداً طبيعياً على تغول العدو في دماء أبناء شعبنا، مؤكداً "أن أرض غزة باتت محرمةً على كل من يفكر بالاعتداء عليها".

وكشف الناطق باسم الالوية عن أن جيش العدو يخفي الكثير مما حصل له ولنخبته بعد كمين العلم مستدركا بالقول "إن كان العدو يمتلك الجرأة فليحدث شعبه بما حصل لنخبة جيشه بعد عملية كمين العلم".

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد: بقرار من الرئيس عباس لن نجلس بعد اليوم مع الجهاد الإسلامي والحركة ترد

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً مهماً بشأن سفر الأطفال عبر معبر رفح

شاكيد : مستعدون لمنح الجنسية الاسرائيلية لنصف مليون فلسطيني بالضفة

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

الحمدلله: آن الأوان لإلزام إسرائيل برفع حصارها عن غزة وأولوياتنا ليست للتفاوض بل للتنفيذ

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

فيديو: كتائب الأقصى لواء العامودي تضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

o

الكشف عن مشاريع استيطانية تهويدية بالقدس القديمة بقيمة 55 مليون دولار

الهندي - ارشيف

الجهاد الإسلامي تدعو إلى تطوير "منظمة التحرير" وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد

860x484 (2)

تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم