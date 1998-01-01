ما سبب حذف تويتر لتغريدة من حساب خامنئي؟

طهران /سما/

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد يومين من نشرها.

ووفقا لموقع "تويتر"، فإن خامنئي نشر فتوى للخميني، تهدر دم الكاتب سلمان رشدي، وهو ما دفع ناشطين إلى التبليغ عن التغريدة.

ونقل موقع "daily dot"، عن مسؤول في "تويتر"، قوله إنه "كان يجب أن يقابل بإغلاق حسابه، إلا أن تويتر قرر الاكتفاء بتعليق النشر وحذف التغريدة".

وأضاف: بأن "تغريدة المرشد انتهكت شروط الخدمة الخاصة بتويتر، وتمت إزالتها، لأنها تتنافى مع قواعدنا، إذ نحظر نشر التهديدات بالعنف وبالأذى الجسدي أو القتل أو المرض لمجموعة من الناس أو لأي شخص".

وفي شباط/ فبراير 1989، أصدر روح الله الخميني فتوى بإهدار دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي بسبب كتابه "آيات شيطانية" الذي اعتبر مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران أنه أساء للإسلام.

وفي الفتوى، حض الخميني "مسلمي العالم على المسارعة إلى إعدام المؤلف وناشري الكتاب" حتى "لا يجرؤ أحد بعد ذلك على إهانة مقدسات الإسلام".

وأضاف الخميني، الذي كان يبلغ من العمر 89 عاما آنذاك وتوفي بعد أربعة أشهر فقط من إصداره الفتوى، أن أي شخص يقتل أثناء محاولته تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رشدي سيعد "شهيدا" ومصيره الجنّة، كما تم تحديد مكافأة قدرها 2.8 مليون دولار لمن يقتل الكاتب.