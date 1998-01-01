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رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته لإسرائيل

الأحد 17 فبراير 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته لإسرائيل



وارسو / سما /

ألغى ماتيوش مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي، زيارته الى اسرائيل ، وذلك لمشاركته في قمة "فيسغراد" التي من المقرر أن تعقد في إسرائيل يوم الثلاثاء القادم 18 شباط/ فبراير الجاري.

جاء الغاء الزيارة على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، والتي قال فيها "إن البولنديين تعاونوا مع النازيين".

وأفادت وسائل الاعلام البولندية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سينوب عن رئيس الوزراء في المؤتمر، والذي يفترض أن يشارك فيه أيضا كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد دعا إلى إلغاء القمة، مبديا استعداده لعقدها في وارسو.

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