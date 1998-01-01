استاذة بالجامعة العبرية: إسرائيل تستخدم الأطفال الفلسطينيين كتجارب لأسلحتها

القدس المحتلة / سما /

كشفت نادرة شلهوب كيفوركيان أستاذة علوم الجريمة والعمل الاجتماعي في الجامعة العبرية بالقدس، أن إسرائيل تقوم بإجراء تجارب عسكرية على الأطفال الفلسطينيين.

وأضافت: أنها حولت الأراضي المحتلة التي يقطن فيها فلسطينيون إلى حقول تجارب للصناعات العسكرية.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنها حصلت على تسجيل لهذه التصريحات خلال محاضرة جرت الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بحضور عشرات الطلبة حول العنف ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ولفتت كيفوركيان إلى أن هذه النتائج الخطيرة التي توصلت إليها جاءت كنتائج لبحث علمي قامت ب، موضحة أن إسرائيل تستخدم أيضا الأطفال الفلسطينيين كتجارب لأسلحتها.

واتهمت الجيش الإسرائيلي باضطهاد الفلسطينيين على الدوام.

وفي معرض رده، قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إن ما جرى وصمة عار. معتبرا أن ذلك يأتي في إطار معادة السامية.