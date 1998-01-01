  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

الأحد 17 فبراير 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو



غزة / سما /

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الأحد، عن كواليس توافق الفصائل الفلسطينية في اجتماعات موسكو الأخيرة، على عدم إصدار بيان ختامي.

وقال أبو مرزوق عبر (تويتر): "توافقت الفصائل على بيان جيد وأرسل للطباعة في السفارة الفلسطينية، وفوجئ الجميع بتوزيع للبيان، وفيه تغير غير متفق عليه"، مشيرًا إلى أن حركة فتح رفضت تعديله.

وأضاف: "أوضحنا للرأي العام الخلل، وتوافقنا على عدم إصدار بيان في المؤتمر الصحفي، وغضب الأصدقاء وحملوا عزام المسؤولية"، في إشارة إلى عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح إلى موسكو.

وكان ممثلي 11 فصيلاً فلسطينياً، أجروا حوارات لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.

ومن أبرز الفصائل المشاركة في حوارات موسكو: حركات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب.

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد: بقرار من الرئيس عباس لن نجلس بعد اليوم مع الجهاد الإسلامي والحركة ترد

رسائل غير مباشرة من النظام السعودي إلى الجمهور الاسرائيلي وهذا ابرزها....

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً مهماً بشأن سفر الأطفال عبر معبر رفح

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

شاكيد : مستعدون لمنح الجنسية الاسرائيلية لنصف مليون فلسطيني بالضفة

الحمدلله: آن الأوان لإلزام إسرائيل برفع حصارها عن غزة وأولوياتنا ليست للتفاوض بل للتنفيذ

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

الأخبار الرئيسية

فيديو: كتائب الأقصى لواء العامودي تضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية

o

الكشف عن مشاريع استيطانية تهويدية بالقدس القديمة بقيمة 55 مليون دولار

الهندي - ارشيف

الجهاد الإسلامي تدعو إلى تطوير "منظمة التحرير" وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد

860x484 (2)

تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم

حدود غزة - ارشيف

معاريف: " الطريق أصبح في اتجاه واحد : التصعيد"