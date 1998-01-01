الحكومة تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الاحتلالي

رام الله / سما /

جددت حكومة تسيير الاعمال، مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها في التصدي للتصعيد الاحتلالي المخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن تمويل حكومة الاحتلال لمشاريع استيطانية جديدة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى المشاريع الاحتلالية الاخرى التي يجري تنفيذها في المدينة، وتهدف الى تغيير وطمس المعالم العربية الواضحة والحقيقية لمدينة القدس واستزراع ملامح أخرى غريبة ومغايرة للواقع الطبيعي ضمن مخططات التزييف والاستيلاء الاحتلالي على المدينة العربية المقدسة .

وشدد على أن سلطات الاحتلال بهذه الاعمال تبلغ أعلى ذروة في التغول الاستيطاني، وترتكب مزيدا من الجرائم بحق الشعب.