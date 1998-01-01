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الكنيست تفتح تحقيقا لتدخل الرئيس عباس في الانتخابات الاسرائيلية

الأحد 17 فبراير 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تفتح تحقيقا لتدخل الرئيس عباس في الانتخابات الاسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

طالب رئيس لجنة الكنيست، النائب ميكي زوهر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وجاء مطلب النائب الإسرائيلي زوهر، على ضوء ما نشر من انباء عن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام، بزعم ان الرئيس حثه خلال اللقاء بالحفاظ على القائمة "المشتركة".وقال النائب زوهر :"اننا امام مسألة غاية في الخطورة، فالحديث يدور هنا عن تدخل لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل في الانتخابات، لقد توجهت الى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب فتح ملف تحقيق عاجل ولن اهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية".

وكان الرئيس الفلسطيني قد دعا مساء السبت، رئيس بلدية الناصرة علي سلام، الى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وطالبه بالحفاظ على القائمة "المشتركة"، برئاسة ايمن عودة.وفور عودته الى الناصرة، أجرى علي سلام اتصالات مع التشكيلات السياسية الأربعة للقائمة المشتركة، وفقا لما أوردته الإذاعة العبرية، ودعا مندوبين عنها الى بلدية الناصرة لمناقشة الموضوع، وهو كيفية الحفاظ على "المشتركة"، لا سيما وان ثلاثة أيام تبقت على بلورة لوائح الترشيح وتسليمها للجنة الانتخابات المركزية في موعد لا يتخطى الـ 21 من الشهر الجاري.
 

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