الكنيست تفتح تحقيقا "بشبهة" تدخل أبو مازن في الانتخابات الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس لجنة الكنيست، النائب ميكي زوهر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وجاء مطلب النائب الإسرائيلي زوهر، على ضوء ما نشر من انباء عن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مع رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، التي حثه خلالها بالحفاظ على القائمة "المشتركة" التي تعتبر تحالفا لتشكيلات سياسية عربية.

وقال النائب زوهر: "ثمة حد لكل خداع، اننا امام مسألة في غاية الخطورة بنظري، فالحديث يدور هنا عن تدخل فظ لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل، في الانتخابات الديمقراطية في البلاد. لقد توجهت الى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب فتح ملف تحقيق عاجل ولن اهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية".

وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن، قد دعا مساء السبت، رئيس بلدية الناصرة علي سلام، الى مقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة برام الله، وحضه على العمل حفاظا على القائمة "المشتركة"، برئاسة ايمن عودة "باعتبارها مكسبا للجماهير العربية ذات تأثير قوي على الساحة السياسية في إسرائيل مما قد يفيد القضية الفلسطينية".

وفور عودته الى الناصرة، أجرى علي سلام اتصالات مع التشكيلات السياسية الأربعة للقائمة المشتركة، وفقا لما أوردته الإذاعة العبرية، ودعا مندوبين عنها الى بلدية الناصرة لمناقشة الموضوع الساخن، وهو كيفية الحفاظ على "المشتركة"، لا سيما وان ثلاثة أيام تبقت على بلورة لوائح الترشيح وتسليمها للجنة الانتخابات المركزية في موعد لا يتخطى الـ 21 من الشهر الجاري.