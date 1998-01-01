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فيديو: كتائب الأقصى لواء العامودي تضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية

الأحد 17 فبراير 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: كتائب الأقصى لواء العامودي تضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية



غزة / سما /

تمكنت كتائب شهداء الأقصى - فلسطين "لواء الشهيد القائد نضال العامودي"، من ضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب إلكترونية سرّية منتشرة في أسواق قطاع غزّة، وذلك أثناء فحص أجراه أحد مقاتليها لحذاء تم شراءه قبيل بدء استخدامه.

وأشارت إلى أنها كشفت تفاصيل وجود الشريحة داخل الحذاء أثناء عملية الفحص الأمني، مؤكدةً على أنها أبلغت الجهات المختصة في غزّة باكتشاف وجود شريحة إلكترونية داخل حذاء متواجد في أسواق غزة.

وبيّنت أنّ الأجهزة الأمنية صادرت كميات الأحذية المتواجدة بحوزة التاجر، للعمل على منع انتشاره والبحث في كيفية وصوله إلى القطاع.

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