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مصرع شخصين وإصابة 135 آخرين في 214 حادث سير الشهر الماضي

الأحد 17 فبراير 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 135 آخرين بجروح، جراء 214 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 214 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 135 آخرين، وصفت 3 اصابات بالخطيرة وإصابة 4 منهم بالمتوسطة، و 128 بالطفيفة .

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 11964 مركبة، وأنزلت عن الشارع 105 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5119 مخالفة مرورية، وحجزت 105 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت  114 مركبة غير قانونية .

#الشرطة

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