قطر: لا نموّل حركة حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة

غزة / سما /

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأحد إن القضية الفلسطينية "هي جوهر العلاقة بين أي دولة عربية وإسرائيل"، مضيفا أن "استعادة حقوق الفلسطينيين هي السبيل الوحيد لذلك".



وخلال جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، قال الوزير القطري: "نحن لا نموّل حركة حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع".



وأضاف: "القضية الفلسطينية هي أساس العلاقة بين قطر وإسرائيل وسنستمر في دعم أهل غزة".



وفي ما يتعلق بالأزمة الخليجية، أشار آل ثاني إلى أن "التحقيقات أثبتت أن دول الحصار هي التي اخترقت وكالة أنباء بلادنا".



وتابع: "الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاث ومصر"، مستدركا بأنه "لا يوجد حوار بين الدوحة والسعوديين والإماراتيين حاليا".