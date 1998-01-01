طرد عائلة ابوعصب من منزلها بالقدس القديمة لصالح المستوطنين

القدس المحتلة/سما/

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، منزل حاتم أبو عصب بعقبة الخالدية بالقدس القديمة، تمهيدا لإخلائه لصالح المستوطنين، حيث اقتحم عناصر من حرس الحدود المنزل بعد أن تم غلق الشوارع المؤدية للمنزل وسط أجواء شديدة التوتر.

وتسلم صاحب المنزل أبو عصب إخطارا بإخلاء المنزل وتمكن عبر محاميه تأجيل قرار الإخلاء حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري قبل تسليمه للمستوطنين.

ووفقا لعائلة أبو عصب التي تتكون من 9 أفراد يقطنون المنزل، إنها كانت تدفع إيجار المنزل باستمرار لما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، وكان عقد الإيجار يتجدد، إلا أنها تفاجأت قبل 5 أعوام بقضية الإخلاء.

وتقطن عائلة أبو عصب المنزل منذ أكثر من 65 عاما، إذ وجهت عدة مناشدات لأهالي القدس والمؤسسات المختلفة لإسناد العائلة والوقوف معها ضد إخلاء المنزل لصالح المستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال حاتم أبو عصب بعد محاصرة منزله في عقبة الخالدية تمهيدا لتسليمه للمستوطنين.