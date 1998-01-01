صور ..طلب مؤثر لشيرين عبد الوهاب من جمهورها

القاهرة /وكالات/

شيرين عبد الوهاب نشرت على خاصية “ستوريز” على انستقرام تزامناً مع عيد الحب، صورة لأم وهي تحتضن رضيعها، وعلقت عليها قائلة: “يا رب احفظ لي الهدايا اللي أنت اديتهالي مريم وهنا وحسام، واجعلهم ليا ذرية صالحة..عايزاكم تدعولي ربنا يرزقني بأطفال من حسام ويحفظنا من كل مكروه”.

تفاعل محبو شيرين عبد الوهاب مع رسالتها المؤثرة، داعين الله أن يحفظ لها عائلتها الصغيرة، وأن ترزق بمولود من زوجها حسام حبيب في وقت قريب كما تتمنى.

وكانت الفنانة المصرية كشفت في كواليس برنامج “تخاريف”، خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 38، أنها تتمنى أن ترزق بطفلين من زوجها حسام حبيب.

خبر حمل شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب يطاردها منذ زواجهما في ابريل 2018، إلا أنها تنفي حتى الآن حدوث الحمل داعية الله أن يحقق طلبها وأن ترزق بطفل من زوجها الذي تشعر معه بالسعادة.

شيرين عبد الوهاب كشفت في برنامج تخاريف أنها هي من طلبت يد حسام حبيب عندما قدم لها دعوة على العشاء، مشيرة إلى أنه رغم صداقتهما التي استمرت 5 سنوات إلا أنها في هذا اليوم تحديداً شعرت بأنه حبيبها لهذا أقدمت على هذه الخطوة.