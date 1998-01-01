نشطاء مغاربة يطالبون بالغاء حفل المغني انريكو ماسياس الداعم لاسرائيل

الرباط/وكالات/

ذكر موقع “العمق” المغربي أن مناهضين للتطبيع في المغرب، ينوون متابعة القناة المغربية الثانية أمام الهيئات المختصة، على خلفية قيام القناة بتغطية جانب من النشاط الذي يعتزم المغني الفرنسي انريكو ماسياس، المعروف بدعمه لاسرائيل، احياءه في الدار البيضاء.

وقامت القناة بتغطية ردود الأفعال حول الحفل الغنائي للمغني الفرنسي ذو الديانة اليهودية، والمعروف بدعمه للجيش الاسرائيلي من خلال ريع الحفلات التي يقيمها.

وتعتزم بعض الفعاليات المجتمعية التوجه الى القضاء والهيئة العليا للاتصال السمعي المرئي، من أجل مقاضاة القناة المغربية الثانية، بالاضافة الى رفع القضية الى البرلمان، حسب مصادر متطابقة.

وأول أمس الخميس، احتج مئات النشطاء من أطياف مختلفة، في وقفة أمام المجمع السينمائي “ميغاراما” بالدار البيضاء، ضد حفل للمغني الفرنسي ذو الأصول الجزائرية “إنريكو ماسياس”، والذي كان من المقرر إحيائه بمناسبة احتفالات “عيد الحب”.

وندد المشاركون في الوقفة بمشاركة ماسياس التي اعتبروها “تطبيعا ودعما للجيش الصهيوني”، داعين الى التوقف عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبين بالغاء حفل ماسياس، كونه “يمجد ويدعم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني”، مؤكدين أن الجميع مطلب بتجريم التطبيع .

وفي تعليقهما على امتناعهما عن الإدلاء بتصريحات حول الحفل، للقناة الثانية، قال الناشطان المغربيان، أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وسيون أسيدون رئيس فرع حركة “بي دي اس” بالمغرب، أن “القناة الثانية منخرطة في دعم وتشجيع شخص حارب القضية الفلسطينية”، ووجه وصفا مهينا للمغاربة، حسب تعبير الناشطان في مناهضة التطبيع مع اسرائيل.