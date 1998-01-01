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نتنياهو يحث الإيرانيين على "المقاومة"

الأحد 17 فبراير 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحث الإيرانيين على "المقاومة"



القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ازدهار الشعب الإيراني مرهون بزوال نظام "الدكتاتورية الدينية" في طهران، وقال إنه يتفهم دوافع احتجاجات الشارع الإيراني.

وفي مقابلة أجرتها معه مساء أمس إذاعة "صوت أمريكا" الناطقة بالفارسية، قال نتنياهو إنه يترتب على الإيرانيين أن يقرروا كيف سيتصرفون مع هذا النظام.

وأضاف: "أتفهم شجاعة الناس الذين ينزلون إلى الشوارع (للاحتجاج)، أو يزورون صفحتي في الفيسبوك، فهذا يتطلب الجرأة وهم يفعلون ذلك، مما يعني أنهم لم يفقدوا الأمل بعد".

واعتبر نتنياهو أن "النظام في طهران" لا يبالي بشعبه، ولم يخصص أبدا العائدات الإيرانية لصالح الشعب، وإنما قام بتحويلها لحزب الله والحوثيين ومليشيات شيعية في العراق وسوريا.

ووصف نتنياهو الشعب الإيراني بأنه "شعب موهوب يملك تراثا غنيا، ويستحق حاضرا ومستقبلا أفضل".

وسجلت المقابلة أثناء زيارة نتنياهو وارسو للمشاركة في مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط والذي كان محوره الأساسي تعبئة أطراف إقليمية ودولية لدعم سياسة واشنطن وتل أبيب الهادفة لردع إيران وتحجيم دورها في المنطقة.

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