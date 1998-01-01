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نادي الاسير: الاحتلال يحرم الاسيرات من حقوقهن اليومية

الأحد 17 فبراير 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، يوم الاحد، ان الاسيرات في معتقلات الاحتلال يعانين من ظروف تنكيلية يعشنها في معتقل "الدامون".

وأوضح نادي الأسير عقب زيارة محاميه للأسيرات، أن الأسيرات اشتكين من عدّة سياسات تمارسها إدارة المعتقل بحقّهن وتحرمهن من أبسط حقوقهن اليومية، كحقهن في التجمّع لغرض أداء الصلاة جماعة أو الدراسة، إضافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في ساحات المعتقل، ما يضطر بعضهنّ إلى الالتزام باللباس الشرعي حتّى أثناء ممارسة الرياضة.

وتحرمهن من حقّهن بوجود مكتبة داخل المعتقل، رغم المطالبات المتكررة لذلك، إضافة إلى حرمانهنّ من ممارسة الأشغال الفنية اليدوية.

وأكّدت الأسيرات بأنهن يتعرّضن للتنكيل بهن خلال عملية النقل عبر عربة "البوسطة" إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي تستغرق عملية النقل بها لساعات، ولفتنَ إلى أن قوّات "النحشون" قامت مؤخراً بشتم الأسيرة وفاء نعالوة والضغط على يديها بالقيود أثناء عملية نقلها للمحكمة.

يشار إلى أن (48) أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون".

#نادي الاسير

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