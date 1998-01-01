4 علامات تدل على أن محبوبتك مشغولة بغيرك فانتبه!

وكالات / سما /

هناك دائما حلقة مفقودة حين يريد الرجل الارتباط بامرأة غير مرتبطة، ويشعر برفضها له دون مبرر مفهوم، وهذا لأن أغلب الرجال لا يستوعبون أمرين مهمين أولهما أنه ليس معنى كونها غير مرتبطة، أن عليها الارتباط بأي شخص يعرض عليها الارتباط، والثاني أنه في بعض الأحيان تكون المرأة مرتبطة، لكنها لا ترغب في التصريح عن علاقتها إلا في الوقت الذي تحدده هي.

ونقدم في السطور التالية، أبرز العلامات التي تدل على أن من تريد الارتباط بها، مشغولة بغيرك وذلك حتى تنتبه، وتبتعد في الوقت المناسب.

– دائما الأمر يدور حول محاولة إرضائها:

دائما ما ستجد أن علاقتك بمن تريدها تدور على محاولة إرضائك لها، فهي دائما متذمرة وغير راضية عن تواصلك معها، وفي أغلب الأحيان هي تحاول أن توضح لك أن علاقتكما لا مستقبل لها، وأنت ترفض مواجهة هذه الحقيقة.

– لا تشعر بحبها:

الإنسان منا لديه حدس وقدرات هو نفسه لا يدركها، لكونها أشياء غير ملموسة، ومن بين هذه القدرات أنه يشعر بحب الطرف الآخر من عدمه، فإذا وجدت نفسك لا تشعر بحبها لك، فلا تكذب شعورك واتبعه، فالحدس في هذه الأشياء لا يكذب.

– لا تغار عليك:

مهما كانت المرأة منفتحة ولا تغار، فإنه من وقت لآخر ستجدها تعبر عن ضيقها بشكل غير مباشر، لعدم رضها عن علاقاتك بالأخريات، وبخاصة إذا تحدثت عن حبيبة قديمة، فإذا وجدتها لا تتضايق من ذكر حبيباتك السابقات فاعرف أنها لا تحبك.

– دائمة النقد:

وأخيرا من الطرق التي تحاول المرأة أن توصل بها رسالة غير مباشرة للرجل، بأنها لا تريده، هو أن تكون دائمة النقد له، وكأنها تقول له إننا لا نتوافق مع بعضنا البعض.