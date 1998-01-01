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هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

الأحد 17 فبراير 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها



وكالات / سما /

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام بمقطع فيديو لابنتها غزل الترك والتي بدأت تتلفظ كلماتها الأولى إلا أنها استعرضت في الفيديو هروب ابنتها من دمية صغيرة أخافتها.


وضعت دنيا بطمة دمية على شكل كلب على أدراج منزلها وطلبت من ابنتها أن تصعد الدرج وفور مشاهدتها للدمية خافت وهربت قائلة  "اجى العو".

دنيا بطمة وزوجها محمد الترك تفاعلا مع خوف ابنتهما بالضحك وشاركا الجمهور خوف ابنتهما من الدمية إلا أن الفيديو أثار الجدل.

جمهور الفنانة دنيا بطمة تفاعلوا مع الفيديو بانتقادات سلبية بأنها استغلت خوف ابنتها وقامت بتصويرها وشاركت متابعيها بفيديو كهذا علماً انها أرادت مشاركتهم كلمات ابنتها الأولى.

دنيا بطمة وزوجها محمد الترك قام بنشر فيديو آخر لها وهي تجيب والدها عن اسمها واسم والدها مشيرة أنه بابا الترك وضحكات كل منهما تعلو على تصرفاتها البريئة وقد تجاهلت تماماً ردود أفعال متابعيها وانتقاداتهم القوية فلم تقصد سوى المشاركة بطرافات ابنتها في أول حديثها.

#دنيا بطمة #محمد الترك

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