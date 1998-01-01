تمساح "يلتهم" رجلا أمام أنظار ابن أخيه!

وكالات / سما /

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مأساة افتراس تمساح لرجل ماليزي وهو حي أمام عيني ابن أخيه.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري، أثناء رحلة نهرية في ولاية ساراواك في ماليزيا، حيث اختفى، موه طاهر مجيد صيام، فانطلق على الفور ابن أخيه البالغ من العمر 24 عاما للبحث عنه.

وأكد ضابط الشرطة المحلية، محمد صبري زينول، أن الشاب رأى رأس عمه البالغ من العمر 40 عاما فوق سطح ماء النهر، ومن ثم غاص رأسه للأعماق.

وعثر على جثة الضحية مشوهة، يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، حيث نهشت من كل جوانبها. ونتيجة لذلك، استنتجت الشرطة أن تمساحا في المياه هو الذي افترس الرجل وقتله.