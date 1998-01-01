نتنياهو يقرر تعيين يسرائيل كاتس قائما بأعمال وزير الخارجية

القدس المحتلة / سما /

عَيَن رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الوزير "يسرائيل كاتس" في منصب القائم باعمال وزارة الخارجية "الإسرائيلية" .

وحسب القناة الثانية، فتعيين كاتس سيكون حتي انتهاء الانتخابات "الاسرائيلية" .

كان قد قدم المدعي العام في إسرائيل، إلى المحكمة "العليا" ردا على الالتماس الذي قدمته حركة "جودة الحكم"، ضد نتنياهو لاحتفاظه بعدد كبير نسيبا من الحقائب الوزارية، وأُسنِد الرد بشهادة خطيّة من سكرتير الحكومة تساحي برافرمان.

وقالت الحركة إن رئيس الوزراء يجب ان لا يصل إلى وضع يحتفظ فيه بعدد كبير من الوزارات الهامة، مثل: الخارجية والجيش في ذات الوقت.