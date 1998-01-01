ما السبب وراء اختفاء بعض الحسابات على "إنستغرام"؟

وكالات / سما /

أعلن الخبير التقني والشريك في وكالة "Social Networks" الروسية، دينيس تيريخوف، عن الأسباب التي أدت إلى اختفاء بعض الحسابات على تطبيق "إنستغرام" مؤخرا.

وأوضح الخبير أن المسؤولين في "إنستغرام" وبعض شبكات التواصل الاجتماعي، شنوا حملة كبيرة مؤخرا لمحاربة الحسابات الوهمية، والناس الذين يدفعون الأموال لزيادة عدد المتابعين على صفحاتهم بهدف الحصول على شهرة زائفة، أو المدونين الذين يزيدون عدد متابعي صفحاتهم ليتمكنوا فيما بعد من جني الأموال عبر تلك الصفحات.

وأشار تيريخوف إلى أن الحسابات التي حذفت في الحملة ليست كلها حسابات زائفة، فهناك خوارزميات رقمية تقوم أوتوماتيكيا بصنع حسابات للأشخاص على "إنستغرام" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي عند تسجيل دخولهم إلى مواقع معينة.

وتسبب خلل فني بتوقف "إنستغرام" عن العمل بشكل مؤقت في العديد من دول العالم، في 13 فبراير الجاري. وفي نفس اليوم، لاحظ الكثير من المستخدمين اختفاء بعض المتابعين من صفحاتهم دون أن يدركوا السبب.