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السفير شبلي يبحث التعاون مع وزير التعليم الوطني المالي

الأحد 17 فبراير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



مالي

قام السفير هادي شبلي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي بلقاء "أبينو تيمي" وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في مقر الوزارة باماكو.

وناقش السفير مع الوزير جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق أساسا بإمكانيات التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم والتأهيل.

وأشار السفير إلى امكانية تعزيز التعاون لاستفادة الطلبة الماليين في مجال الإعلام من المنح الدراسية للالتحاق بالجامعات الفلسطينية.

من جانبه، عبّر الوزير عن ارتياحه البالغ إزاء هذه الزيارة التي وصفها بالأخوية كما عبر عن سعادته إزاء هذه المبادرة القيمة في سبيل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدا على انفتاح وجاهزية الطرف المالي للسعي من أجل توسيع دائرة مجالات التعاون الثنائي بما فيها قطاعات التربية والتعليم والتي تعتبر دولة مالي في حاجة ماسة إلى أطراف متعاونة بغية تحقيق الأهداف المنشودة.

#هادي شبلي

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