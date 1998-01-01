صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير مطول لصحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل جمدت مبلغ 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية وقررت عدم تحويلها للسلطة.

وبحسب التقرير فإن تلك الأموال هي تعويضات من مفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية أكدت أنها جمدت المبلغ بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي. حيث ينقسم المبلغ ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم، وتكاليف وأتعاب المحكمة التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.