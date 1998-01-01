"التربية" بغزة تكرم الفائزين بمسابقة "رواد الإنجاز1"

غزة / سما /

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة الفائزين في المسابقة الإلكترونية للدروس التعليمة المصورة "رواد الإنجاز1"، خلال احتفال أُقيم بمقر الوزارة بغزة.

وشارك في التكريم الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التعليم, أ. محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي, ‏أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة، م. أسامة يونس نائب مدير عام الحاسوب.

وقال د. ثابت "تم فتح المجال للتقدم للمسابقة في غزة والضفة فقام بالتسجيل 4873 طالباً ‏وطالبة، وشارك فيها 2441، وبعد مراجعة نتائج الطلبة إلكترونياً حصل 31 ‏طالبا وطالبة على العلامة الكاملة, وتم تحديد 10 جوائز للطلبة الفائزين في غزة وجائزتين للضفة من خلال إجراء القرعة العلنية بحضور مدراء التعليم ‏من أجل تشجع الطلبة للاستفادة من الدروس”.‏

وأضاف:“هدفنا الاستفادة الكبيرة من الدروس التعليمية التي قادها مجموعة من أكفأ المعلمين والمشرفين ‏وأن ‏يصبحوا الطلبة الفائزين سفراء لباقي زملائهم في المدارس من أجل الترويج لهذه الدروس ‏وخدمتهم ‏في تحصيل أعلى النتائج والدرجات”.‏

وبين د. ثابت أنه تم تصوير حوالي 1300 من الفيديوهات من المباحث المختلفة وخلال الأيام القادمة سيستكمل تصوير كل دروس الثانوية العامة وبالتالي الأمر متاح للطلبة في أي وقت أن يعودوا لهذه الدروس للاستفادة منها والأسئلة عليها.

وأشار وكيل الوزارة إلى زيادة عدد زوار موقع روافد حتى وصل إلى 12 ألف زائر في اليوم, وبالتالي هذا مؤشر على أن الطلبة بدوءا بفهم واستثمار الدروس الموجودة.

وفاز في المسابقة 12 طالبا وطالبة على مستوى فلسطين وهم: الطالبة آية سكيك من مدرسة ‏أحمد شوقي الثانوية للبنات غرب غزة, الطالبة رزان أبو عودة من مدرسة شهداء الشاطئ ‏الثانوية للبنات غرب غزة, الطالبة رؤى فروانة من مدرسة خانيونس الثانوية للبنات مديرية ‏خانيونس, الطالب أكرم الأشقر من مدرسة حسن الحرازين غرب غزة، الطالبة شهد الجدبة من ‏مدرسة الزهراء الثانوية للبنات شرق غزة، الطالبة آية صافي من مدرسة عكا الثانوية للبنات ‏خانيونس, الطالبة يارا قديح من مدرسة الخنساء الثانوية للبنات شرق خانيونس، الطالب محمد ‏اعبي من مدرسة أحمد الشقيري للبنين شمال غزة، الطالبة دينا البهنساوي من مدرسة الرياض ‏الثانوية للبنات الوسطى، الطالبة تسنيم العويني من مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات ‏الوسطى.‏

وفاز من الضفة الطالبة شروق رمضان من مدرسة تل الثانوية للبنات تعليم نابل، الطالبة ‏أمل قاسم من مدرسة كمال جنبلاط الثانوية للبنات بمديرية نابلس، وتم منح الفائزين أجهزة ‏تابلت.‏

وتم تكريم مديرية الوسطى كأفضل مديرية مشاركة في المسابقة ومدرسة الرياض الثانوية للبنات ‏كأكثر مدرسة مشاركة.

يذكر أن مسابقة رواد الإنجاز هي مسابقة شهرية تتم من خلال دخول طلبة الثانوية العامة ‏لموقع روافد التعليمي التابع للوزارة بغزة والإجابة عن الأسئلة الموجودة أسفل الدروس التعليمية ‏المصورة.