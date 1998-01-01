إجراءات عسكرية مشددة على حواجز بين القدس وبيت لحم

القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر محلية، في محيط مستوطنة جيلو جنوبي القدس، يوم الأحد، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للشوارع الرئيسية والفرعية في محيط المستوطنة واستأنفت العمل على الحاجز العسكري الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس.

وشرع الاحتلال بفرض إجراءات مشددة على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، ما تسبب باختناقات وازدحامات مرورية شديدة بعد إصابة مستوطن في الأربعينات من عمره بجروح في حادثة طعن بمستوطنة جيلو.



وأوضح بيان لشرطة الاحتلال أنه تم نقل المُصاب إلى مستشفى تشعاريه تصيدق غربي القدس، بينما لاذ الفاعل بالفرار من المكان، وأكد البيان أن خلفية جنائية.