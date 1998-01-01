رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: تبادلت الذكريات مع السيسي

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان)، عاموس يدلين، السبت، إنه التقىالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتبادلا معا ذكريات عملها بالاستخبارات.

وقال يدلين عبر صفحته بـ”تويتر”، إنه “تبادل مع السيسي ذكريات عصرهما في المخابرات العسكرية”، مرفقًا ذلك بصورة جمعته مع الرئيس المصري خلال مشاركتهما في المؤتمر.

وأضاف يدلين: “أهنئ السيسي على خطابه المثير للإعجاب، وعلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل”.

وتولى السيسي منصب مدير المخابرات الحربية بمصر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 إلى أغسطس/ آب 2012، فيما تولي يادلين رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) بين عامي 2006 و2010.

وفي وقت سابق اليوم، طالب السيسي، في كلمته بالمؤتمر، بـ”تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية إعمالا لمبدأ حل الدولتين”.

واحتفت صفحتا “إسرائيل تتكلم بالعربية” (تتبع الخارجية الإسرائيلية) و”إسرائيل في مصر” (تتبع سفارة تل أبيب بالقاهرة) عبر فيسبوك، باللقاء.

وأرفقت صورة السيسي ويادلين وخلفهما وزراء ومسؤولون مصريون، خلال المؤتمر الدولي.

وقال المصدران إن “اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب عاموس يادلين يحيي زميله السابق السيسي بعد كلمته في ميونخ”.