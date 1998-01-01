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المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

الأحد 17 فبراير 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة



الرياض / وكالات /

علق إمام مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة، قائلا إنه لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يحرم ذلك.

وقال المغامسي في برنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة MBC: "لم يقل أحد بحرمة الصعود على الكعبة.. وصعود الأمير جاء أثناء جولته وترؤسه هيئة تطوير مكة".

وأضاف المغامسي: "النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة أمر بلالا بأن يرتقي الكعبة ويؤذن"... " والعلماء بحثوا في مسائلهم الفقهية منذ قديم الزمان على الصلاة فوق الكعبة أتجوز أم لا"، مؤكدا أن جمهور العلماء قالوا بجواز الصلاة فوق ظهر الكعبة.

وأفاد في السياق بأن صعود الأمير محمد بن سلمان واجتماعه مع هيئة تطوير مكة يجعل الرؤية الميدانية أوضح ويجعل له الأمر جليا.

ودحض المغامسي ما سماها بـ"محاولات الخلايا الحاقدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسييس صعود ولي العهد السعودي إلى سطح الكعبة  واستغلاله".

وزار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء 12 فبراير، المسجد الحرام بمكة المكرمة وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه.

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