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صحفية "إسرائيلية" تصف جنود الاحتلال بـ"الوحوش البشرية" و تُثير عاصفة في إسرائيل

الأحد 17 فبراير 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفية "إسرائيلية" تصف جنود الاحتلال بـ"الوحوش البشرية" و تُثير عاصفة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أثارت الصحفية في القناة العبرية 13 العبرية، "أوشرات كوتلير" عاصفة انتقادات كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعد أن وصفت الجيش الإسرائيلي، أنه محتل، وجنوده بالوحوش البشرية.

وقالت الصحفية "كوتلير"، على الهواء مباشرة بالأمس: "ترسلون أولادكم للخدمة في الجيش، في الضفة الغربية ، ويعودون لكم وحوش بشرية، هذه هي النتيجة الحتمية للاحتلال".

وأضافت كوتلير، إن ما يقوم به جنود الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وقطاع غزة، هو نتيجة لاحتلال الجيش الإسرائيلي لهذه المناطق".

وجاءت تعليقات الصحفية كوتلير، على حادثة الاعتداء التي قام بها، 5 من جنود الكتيبة "الحريدية" على معتقلين فلسطينيين، وضربها بشكل مبرح، وهما مقيدين داخل أحد مراكز الاعتقال بالضفة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن ما تحدثت عنه كوتلر يمثل رأيها الشخصي وليس موقف القناة، ولها حق الحرية في التعبير عن موقفها.

هناك ردود فعل عديدة ضدها بعد هذا الكلام ما دفعها للتبرير أنها تقصد الجنود الذين يؤذون الأبرياء فقط. 
⬅️نفتالي بينت من اليمين الجديد سيقدم غداً الى المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت طلباً رسمياً بضرورة تقديمها للقضاء. 
⬅️الوزير غالنت طالبها بالاعتذار
⬅️يعلون هاجمها وقال: استخدام القوة العسكرية ضرورة لا مفر منها
⬅️عضو الكنيست عوديد فورير حول ما قالته كوتلر ضد جنود الجيش الإسرائيلي: "في هذه الحالة الاعتذار لا يكفي، يجب أن لا تستمر كوتلر في عملها.

فيما قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ما قالته كوتلر بحق الجنود بحاجة لإدانة من الجهات كافة مبينا أنه فخور بالجنود وأفعالهم.

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