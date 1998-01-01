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مبابي يتلقى تكريما لسبب غريب في سان جيرمان !

الأحد 17 فبراير 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يتلقى تكريما لسبب غريب في سان جيرمان !



وكالات / سما /

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، بعدما تلقى تكريما بمناسبة تسجيله 100 هدفا في التدريب مع الفريق.

الطبيعي والمتعارف عليه أن يحصل اللاعب على تكريم لعدد أهدافه الكبير مع الفريق خلال المباريات، لكن سان جيرمان منح لاعبه الشاب صاحب الـ20 عاما قميصا عليه رقم 100 “عدد أهداف في التدريبات”.

وكتب مبابي في تعليقه على الصورة: السخرية لا تقتل.

وانضم مبابي لصفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي قادما من موناكو، وكان موسمه الأول على سبيل الإعارة وشهد تسجيله 21 هدفا في 44 مباراة على مستوى جميع البطولات.

الموسم الجاري أصبح مبابي لاعبا دائما في سان جيرمان، وسجل 23 هدفا في 28 مباراة ومازال العدد قابل للزيادة لأن المنافسات مازالت مستمرة.

بشكل عام، شارك مبابي في 72 مباراة مع سان جيرمان وسجل 44 هدفا في البطولات المحلية والأوروبية.

وساهم مبابي في تحقيق فوز مهم على مانشستر يونايتد الإنجليزي في عقر داره “أولد ترافورد” بنتيجة (2-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان من نصيبه الهدف الثاني.

#مبابي #باريس سان جيرمان

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