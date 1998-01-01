زوجة إيكاردي تصف أخبار تراجع ريال مدريد بالكاذبة!

وكالات / سما /

كذبت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأخبار التي تدعي تراجع ريال مدريد عن فكرة ضمه بسبب عدم رغبتهم في التفاوض معها.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية يوم السبت أن ريال مدريد أنهى اهتمامه بالأرجنتيني الدولي لأنهم لم يرغبوا في التعامل معها كوكيلة لأعماله.

وكتبت “واندا” على موقع “تويتر” مساء السبت ، وهي مشاركة حذفتها لاحقاً: “هذه الأخبار خاطئة تماماً (RM)”.

وأضافت: “ربما يثبت الوقت حقًا ، تمامًا كما حدث عندما قلت إن هناك رغبة قوية من فريق إيطالي (ي). لقد عاملوني ككاذبة وبعد شهر اعترف مديرهم الرياضي بالأمر..”

ووفقاً لما جاء به موقع فوتبول إيطاليا، لم يؤكد فابيو باراتيسى المدير الرياضي لفريق يوفنتوس أبداً من قبل أنه تم اتخاذ أي خطوة في اتجاه التعاقد مع إيكاردي الصيف الماضي ، بل كان تركيزهم تماماً على التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلاً من ذلك.

كما نشرت واندا سلسلة من الرسائل الموجهة بوضوح نحو الإنتر ومعجبيه ، بما في ذلك مجموعة من الصور لإيكاردي يبكي بقميص إنتر بعد هزيمة ، ومقاطع من بعض أكثر أهدافه إثارة ضد توتنهام هوتسبير، وبرشلونة وميلان.