تشيلسي يُخطط للانقضاض على حكيم زياش

وكالات / سما /

يُخطط نادي تشيلسي الإنجليزي، للانقضاض على خدمات المغربي حكيم زياش، نجم آياكس أمستردام، وذلك في خضم السعي الحثيث للنادي اللندني من أجل تعزيز صفوفه.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن زياش انضم إلى قائمة المطلوبين في تشيلسي، إذ يسعى النادي اللندني لتعزيز صفوفه بأسماء قادرة على تحسين وتطوير الأداء الهجومي للفريق، واللعب في مراكز مختلفة.

ولم يكشف ذات المصدر عن باقي التفاصيل حول إمكانية انضمام زياش إلى تشيلسي، مع ضرورة الانتظار لتحديد مستقبله عند نهاية الموسم، إن كان سيلحق بدي يونج ودي ليخت خارج آياكس.

وكان زياش قد سجل هدف آياكس الوحيد أمام ريال مدريد قبل أيام، في اللقاء الذي جمع الطرفين ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبلي زياش البلاء الحسن مع آياكس في الدوري الهولندي هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، في 18 مباراة.