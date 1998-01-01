هل طلبت اسرائيل من المانيا مساعدة الاونروا ماليا؟

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة" يسرائيل هيوم" العبرية عن أن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية نفت بشكل قاطع، ادعاء مسؤولين في الخارجية الألمانية بأن إسرائيل طلبت من ألمانيا زيادة المساعدات لوكالة الأونروا. وكان مسؤولون في الخارجية الألمانية قد صرحوا خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع الدكتورة عينات وولف وعيدي شفارتس، مؤلفا كتاب "حرب حق العودة"، إن سبب زيادة ألمانيا لمساعدتها للأونروا في السنوات الأخيرة هو طلب رسمي قدمته إسرائيل لهذا الغرض.

وبعد الاجتماع نشرت وولف المنشور التالي: "يمكن الانفجار فقط! أنا وعيدي شفارتس نتواجد الآن في برلين لكي نشرح أن الدعم الألماني للأونروا يعطي الشرعية الألمانية (الألمانية!) لطلب العودة الفلسطيني، الذي يعني تدمير دولة إسرائيل، ونتلقى تأكيدًا رسميًا لما قدّرناه بالفعل، أن ألمانيا رفعت المساعدات للأونروا من 18 إلى 100 مليون دولار بناء على طلب من الحكومة الإسرائيلية".

ورداً على سؤال "يسرائيل هيوم" حول صحة الادعاء الألماني، أوضح المسؤولون في القدس أنه "لا يوجد أي أساس لهذا". كما قالت السفارة الإسرائيلية في برلين إنها لم تكن على علم بأي طلب إسرائيلي من هذا القبيل. وعلمت "يسرائيل هيوم" أن وزارة الخارجية الألمانية وافقت مؤخراً على تحويل التمويل إلى جمعية الصداقة الألمانية-الإسرائيلية شريطة التزامها بعدم الانشغال بشكل علني بأي حال في مسألة شرعية الأونروا. وخلال اللقاء الذي جرى يوم الجمعة، بين إدارة الجمعية وولف وشفارتس في برلين، أكد ممثلو الجمعية أن الخارجية الألمانية تعتبر وقف الدعم المالي للأونروا سيقوض الاستقرار والأمن في المنطقة. وهذه الادعاءات أثيرت في الماضي من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.