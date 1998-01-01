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تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم

الأحد 17 فبراير 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل ضبط شاحنة محملة بأحذية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية في معبر أبو سالم



غزة / سما /

ضبطت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة شاحنة محملة بأحذية عسكرية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية سرّية، وذلك أثناء مهمة لفحص المواد والبضائع في معبر "كرم أبو سالم" التجاري بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقل عن مصدر أمني في قطاع غزة القول اليوم السبت، أن شحنة الأحذية العسكرية وصلت معبر "كرم أبو سالم" خلال الأيام الماضية تمهيدا لادخالها الى قطاع غزة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف الشرائح الإلكترونية خلال تفتيش هذه الشحنة، وقامت على إثر ذلك بالتحفظ عليها بشكل كامل.

وأوضح المصدر إن الأجهزة الامنية المختصة التابعة لحركة (حماس) تُجري فحصاً دقيقاً لتلك الشرائح لتفكيكها ومعرفة كيفية عملها، مشيرا إلى أنها ثُبّتت بشكل غير ملحوظ داخل نعال تلك الأحذية.

ووفق المصدر الأمني فإن الأحذية التي أريد لها أن تدخل الى قطاع غزة، تُشبه إلى حد كبير الأحذية التي يستخدمها عناصر الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، مرجّحا أن تكون أجهزة المخابرات الإسرائيلية هي من تقف خلف ذلك؛ بغرض التجسس على عناصر المقاومة وتتبّع ورصد تحركاتهم.

وتفرض الأجهزة الأمنية في غزة حالياً إجراءات أمنية مُشددة على دخول الشاحنات والبضائع في معبر (كرم أبو سالم) التجاري، وتتضمن فحصاً دقيقاً لكل ما يدخل القطاع أو يخرج منه، وذلك على ضوء استخلاصاتها بعد عملية تسلل القوات الإسرائيلية الخاصة شرق خانيونس في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، والتأكد من استغلال جيش الاحتلال للمعبر في إدخال معدات وأجهزة ذات أغراض استخبارية وتجسسية.

وأضاف المصدر : "فِي إطار ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية بتحقيقات موسعة تتعلق بظروف عمل معبر "كرم أبو سالم" والعاملين فيه باعتبار انه المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة، مع العالم الخارجي".

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