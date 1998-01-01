ابو مجاهد: سنبقى نقاوم كل أفكار التطبيع التي تغزو بلادنا العربية

غزة / سما/

قال محمد البريم المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الاحد، إن نبض الأمة المتمثل في شبابها الواعد سيسقط كل المؤامرات التي تحاك ضد قضية فلسطين .

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: سنفضح المطبعين ودورهم في إعطاء تفويض للعدو الصهيوني بقتل شعبنا المقاوم وبيع أقصانا المبارك .

ولفت الى أن المطبعين يسوقون الوهم بأن العدو الصهيوني سيحميهم ويتخرعون عدو وهمي بينما يطبعون مع عدوهم المركزي

وأردف: الاحتلال الذي لم يستطع حماية جنوده ومستوطنيه في العدوان الاخير على غزة لن يحمي عروش بعض قادة العرب الواهمين .

وأكد المتحدث باسم لجان المقاومة، سنبقى نقاوم كل أفكار التطبيع التي تغزو بلادنا العربية بهمة شبابنا المقاوم وعزيمة أبناء أمتنا الأبطال.