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ابو مجاهد: سنبقى نقاوم كل أفكار التطبيع التي تغزو بلادنا العربية

السبت 16 فبراير 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مجاهد: سنبقى نقاوم كل أفكار التطبيع التي تغزو بلادنا العربية



غزة / سما/

قال محمد البريم المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الاحد، إن نبض الأمة المتمثل في شبابها الواعد سيسقط كل المؤامرات التي تحاك ضد قضية فلسطين .

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: سنفضح المطبعين ودورهم في إعطاء تفويض للعدو الصهيوني بقتل شعبنا المقاوم وبيع أقصانا المبارك .

ولفت الى أن المطبعين يسوقون الوهم بأن العدو الصهيوني سيحميهم ويتخرعون عدو وهمي بينما يطبعون مع عدوهم المركزي

وأردف:  الاحتلال الذي لم يستطع حماية جنوده ومستوطنيه في العدوان الاخير على غزة لن يحمي عروش بعض قادة العرب الواهمين .

وأكد المتحدث باسم لجان المقاومة، سنبقى نقاوم كل أفكار التطبيع التي تغزو بلادنا العربية بهمة شبابنا المقاوم وعزيمة أبناء أمتنا الأبطال.

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