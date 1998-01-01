القواسمي: من المعيب أن لا يعترف فلسطيني بمنظمة التحرير

رام الله / سما /

قال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، أنه من المعيب والمخجل أن لا يعترف فلسطيني أيا كان انتمائه السياسي بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

واعتبر القواسمي في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، ذلك بالتقاطع المريب مع أعداء الهوية الوطنية الفلسطينية، متسائلا : اوليس هذه دليل واضح على حجم التناقض والاصرار على الانقسام الاسود

وأضاف: أن تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني لم يكن أمرا هينا وسهلا ، وإنما سُفكت من أجل تحقيق هذا الهدف دماء عزيزة، وخاض أبطالنا من كل الفصائل الفلسطينية بقيادة فتح في العقود التي سبقت إنشاء حركتي الجهاد وحماس معارك طاحنة ، استطعنا من خلالها إعلاء كلمة فلسطين من خلال انتزاع اعتراف عربي ودولي بأن للشعب الفلسطيني عنوان واحد ووحيد ينطق باسمهم ويتحمل مسؤولياتهم، وأن أحدا غير مخول للحديث عنهم او بإسمهم

وتابع: أن التاريخ الحديث لم يبدأ مطلقا حين انطلقت حركتي الجهاد وحماس ، بل أن هناك مئات الالاف الذين رووا سهول وجبال وأودية فلسطين بدماءهم وأرواحهم الطاهره ، وأن هناك ثوار وأبطال وحركات انطلقت من أجل الأرض والانسان وقدمت أغلى ما تملك .

وأردف: أنه من المعيب أن ترفض حركة فلسطينية الاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، بينما يعترف العالم بأسره بهذا العنوان الجامع لكل الفلسطينيين