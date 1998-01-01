عريقات: مؤتمر وارسو محاولة لإنهاء المبادرة العربية للسلام

غزة / سما /

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس، إن مؤتمر وارسو عبارة عن محاولة أمريكية- إسرائيلية لإنهاء مبادرة السلام العربية.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: "النكبة ليست ماض، القدس ليست ماض، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحريته وإقامة دولته المستقلة ليس الماضي. مكافأة الاحتلال، وقرار إلغاء مبادرة السلام العربية وقرارات قمة الظهران، مقابل ماذا؟ وساطة بين امريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من الناحية الأخرى".

وكان عريقات قد طالب حكومات العالم بالتمسك بالتزاماتها بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم لفلسطين وإسرائيل والمنطقة برمتها.