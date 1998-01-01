أبو عبيدة : التطبيع خيانة للشهداء وطعنة في ظهر فلسطين والمقاومة كفيلة بإسقاطه

غزة / سما /

اعتبر الناطق العسكري باسم كتائب القسام "ابو عبيدة"، التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، بأنه "طعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين".

و أكّد أبو عبيدة مساء السبت أن المقاومة كفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، داعيًا شرفاء الأمّة لدعمها ماديًا وسياسيًا وثقافيًا.

وقال ابو عبيدة : "التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا، وسيلعن التاريخ كل من حاول إعطاء شرعية زائفة لكيان مغتصب دخيل".

ودعا الناطق باسم القسام "الشرفاء في الأمّة للرد على التطبيع من خلال تبني استراتيجيات لدعم المقاومة ماديًا وسياسيًا وثقافيًا، مشيرًا إلى أن "المقاومة هي الكفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع وتبعاتها الكارثية على مستقبل أمتنا وقضيتنا ومقدساتنا".