أبو عبيدة: التطبيع خيانة للشهداء وطعنة للمقاومة

غزة / سما /

أكد ابو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام ، مساء اليوم السبت، على أن التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي طعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين".

وقال ابو عبيدة في تغريدة له: "التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا، وسيلعن التاريخ كل من حاول إعطاء شرعية زائفة لكيان مغتصب دخيل".

ودعا "الشرفاء في الأمة، للرد على التطبيع من خلال تبني استراتيجيات لدعم المقاومة ماديا وسياسيا وثقافيا".

واضاف: إن "المقاومة هي الكفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع وتبعاتها الكارثية على مستقبل الأمة والقضية الفلسطينينة ومقدساتها".