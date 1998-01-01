رام الله: العثور على جثة مواطن داخل شقته والشرطة تفتح تحقيق بالحادثة

رام الله / سما /

فتحت الشرطة والنيابة العامة بمحافظة رام الله ، اليوم السبت، تحقيقاً في ملابسات حادثة وفاة المواطن نضال نصري نصر الدين "46" عاما، والذي عُثر عليه متوفيا داخل شقته بمنطقة ام الشرايط دون أن تعرف تفاصيل وفاته.

وأوضح لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وجود جثة لأحد المواطنين في منزله الكائن في أم الشرايط.

وتابع: "على الفور توجهت قوة من الشرطة والمباحث العامة والتحقيق برفقة وكيل النيابة العامة إلى المكان لمعرفة تفاصيل الوفاة".

وأشار المتحدث باسم الشرطة، الى أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وتحويله لمعهد الطب العدلي للتشريح وذلك لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.