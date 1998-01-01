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وقفة ضد إخلاء منزل عائلة الصباغ في الشيخ جراح

السبت 16 فبراير 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة ضد إخلاء منزل عائلة الصباغ في الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

تظاهر العشرات من المقدسيين ونشطاء اليسار الإسرائيلي ومتضامنين أجانب،  عصر اليوم السبت، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ضد قرار إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها لصالح المستوطنين.

ورفع المشاركون شعارات باللغات العربية والانجليزية والعبرية تندد بالاستيطان في مدينة القدس عامة وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان بشكل خاص.

وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص " جئنا لنرفع صوتنا ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح"، مشيرا لـ"القدس" الى ان افراد من السلطات الإسرائيلية طاردت مجموعة من الأطفال كانوا يرفعون علم فلسطين وقال " ان هذه الحادثة تعود بنا الى ذاكرة الانتفاضة الأولى عندما كان يتم ملاحقة الملثمين وهم يرفعون العلم الفلسطيني".

ولفت ابو الحمص، الى ان جلسة ستعقد الأسبوع القادم بخصوص قضية عائلة الصباغ، مطالبا الفلسطينيين بالتواجد المكثف في مثل هذه التظاهرات لزيادة الضغوط من اجل وقف عملية تهجير عائلة الصباغ من بنايتها.

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