الرجوب يطلع وفدا من حركة "فتح" على الأوضاع العامة في المحافظة

جنين / سما /

أطلع أكرم الرجوب محافظ جنين، اليوم السبت، وفدا من حركة فتح، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، على الأوضاع العامة في المحافظة واحتياجاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الرجوب، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، والوزير عساف في مقر المحافظة، على هامش انعقاد المؤتمر الثالث لحركة فتح وانتخابات الإقليم.

وتطرق الرجوب إلى الوضع العام في المحافظة، على كافة المستويات، من انتهاكات الاحتلال فيها بشكل خاص، مشيرا إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بالحل السياسي لتحقيق الازدهار.

وأطلعهم على الاستعدادات التي ستباشر بها المحافظة من أجل النهوض بواقع جنين من كافة الجوانب، خاصة المباشرة بتنظيم الأسواق ومنع التعديات بالتعاون مع البلدية، ووضع حد لظاهرة إطلاق النار وبعض المظاهر السلبية، مؤكدا أنه أعطى تعليمات مشددة من أجل المباشرة في العمل الروتيني والمستدام في المدينة من أجل توفير الأمن والأمان والاستقرار.

وعبر وفد الحركة عن دعم ومساندة المحافظ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، الذي هو مقدمة من أجل النهوض بواقع المحافظة من كافة الجوانب.