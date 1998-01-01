  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يطلع وفدا من حركة "فتح" على الأوضاع العامة في المحافظة

السبت 16 فبراير 2019 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع وفدا من حركة "فتح" على الأوضاع العامة في المحافظة



جنين / سما /

أطلع أكرم الرجوب محافظ جنين، اليوم السبت،  وفدا من حركة فتح، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، على الأوضاع العامة في المحافظة واحتياجاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الرجوب، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، والوزير عساف في مقر المحافظة، على هامش انعقاد المؤتمر الثالث لحركة فتح وانتخابات الإقليم.

وتطرق الرجوب إلى الوضع العام في المحافظة، على كافة المستويات، من انتهاكات الاحتلال فيها بشكل خاص، مشيرا إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بالحل السياسي لتحقيق الازدهار.

وأطلعهم على الاستعدادات التي ستباشر بها المحافظة من أجل النهوض بواقع جنين من كافة الجوانب، خاصة المباشرة بتنظيم الأسواق ومنع التعديات بالتعاون مع البلدية، ووضع حد لظاهرة إطلاق النار وبعض المظاهر السلبية، مؤكدا أنه أعطى تعليمات مشددة من أجل المباشرة في العمل الروتيني والمستدام في المدينة من أجل توفير الأمن والأمان والاستقرار.

وعبر وفد الحركة عن دعم ومساندة المحافظ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، الذي هو مقدمة من أجل النهوض بواقع المحافظة من كافة الجوانب.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نقاط الاختلاف والاتفاق في المباحثات التي تجريها حماس مع المخابرات المصرية

فيديو: تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في "هار دوف"

ممثل مصري شاب يعلن ترك الإسلام.. لهذا السبب

غوتيريش يحذر من خطورة الأوضاع بقطاع غزة و إنه يجب التعامل الفوري معها

خالد يوسف: لست معارضا وسأعود إلى مصر وليكن ما يكون

بالصور.. وزير عربي يلتقي تسيبي ليفني بوارسو

الاحتلال ينفذ تدريبات ضخمة في سلاح المدرعات استعداد لحزب الله

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الأحمد: بقرار من الرئيس عباس لن نجلس بعد اليوم مع حركة الجهاد الإسلامي

الحمدلله

الحمدلله: آن الأوان لإلزام إسرائيل برفع حصارها عن غزة وأولوياتنا ليست للتفاوض بل للحسم والتنفيذ

1

رسائل غير مباشرة من النظام السعودي إلى الجمهور الاسرائيلي وهذا ابرزها....

حدود غزة - ارشيف

معاريف: " الطريق أصبح في اتجاه واحد : التصعيد"

هنية

هنية من القاهرة : حماس حركة تحرر وطنى فلسطيني لا ترتبط بالإخوان